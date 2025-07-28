REPORTATGE
Un bon llibre a l’estiu
Moltes persones aprofiten el bon temps per recuperar l’hàbit de la lectura i gaudir del temps lliure que ofereixen les vacances amb una bona història
Descobrir ciutats, fer rutes per la muntanya o anar a la platja són algunes de les activitats més comunes durant l’estiu. Hi ha gent, però, que es decanta per altres aficions que durant l’hivern no pot realitzar per manca de temps i que deixa exclusivament per als mesos de més calor. Una d’elles és la lectura. Si bé hi ha gent que manté l’hàbit tot l’any, són molts els que prefereixen fer-ho prenent el sol a la platja, durant el cafè del matí o que, simplement, aprofita per descobrir noves històries de best-seller en l’època de més tranquil·litat de l’any.
Aquests és el cas del director artístic Juanma Casero, que confessa que se submergeix en la ficció d’un bon best-seller durant l’estiu. “Llegeixo molt durant tot l’any, però està més dedicat a la professió”, ressalta. De fet, incideix en el fet que és més un canvi de gènere, que no pas de quantitat de llibres. Qui també solen llegir més durant l’estiu són el golfista Èric Galimany i la presidenta de Projecte Vida, Eva Tenorio, però prefereixen els llibres de no-ficció. “Acostumo a llegir històries de guerra i biografies relacionades amb la postguerra o de grans conflictes”, revela Galimany. I, en el cas de la muntanyista Lea Anción, sol llegir tant ficció com no-ficció durant les tardes de les vacances d’estiu, en el que és el seu moment de tranquil·litat.
A l'estiu també s'aposta més per la premsa física per deixar les pantalles
Tot i que cadascun d’ells té el seu gènere favorit, tots coincideixen que aprofiten les vacances per llegir més, ja que tenen més temps i els ajuda a desconnectar de la rutina i de les pantalles.
Per la seva banda, la cònsol menor d’Andorra la Vella, Olalla Losada, admet que no llegeix més durant l’estiu, sinó que és un hàbit que ja té implementat en el seu dia a dia. “Soc d’aquelles persones que llegeixen abans d’anar a dormir, com una manera de trencar amb la celeritat i el ritme frenètic del dia”, afirma, afegint que sol haver-hi molts esdeveniments parroquials del juny al setembre. Tanmateix, confirma que les pàgines d’un bon llibre serveixen per frenar i descansar de la rutina. Ella es deixa aconsellar, però les seves històries favorites són aquelles amb un rerefons històric. “Són les que més m’enganxen”, assegura.
Però no tothom està fet per a la lectura. El secretari general de la Unió Sindical d’Andorra (USdA), Gabriel Ubach, revela que no li agraden els llibres. Amb tot, està pendent cada dia de la premsa digital, un hàbit que també té Casero, encara que amb el cafè del matí sol canviar el telèfon mòbil pels diaris. La desconnexió no sempre significa no informar-se. Així ho han declarat Galimany i Tenorio, que afirmen que la premsa “és una manera de mantenir-se al dia”. Aquest és un costum que s’acaba agafant a mesura que passa el temps. “S’ha convertit en un hàbit del matí, just abans d’anar a la feina”, destaca Losada. La tendència general és clara: mantenir-se informat i, durant les vacances, canviar les pantalles pel tradicional paper.
Llegir enriqueix la ment. En un món ple de pantalles i amb la digitalització a l’ordre del dia, es fa molt més difícil mantenir els dos formats. Potser és el ritme de vida frenètic que afavoreix la utilització d’una eina d’immediatesa, però el format paper continua tenint un pes important.