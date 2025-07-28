Educació
Baró defensa reforçar la presència del català a la universitat privada
El ministre considera que la situació de l'idioma a Andorra és "prou bona i robusta"
El ministre d’Educació i Universitats, Ladislau Baró, ha defensat aquest dilluns que la situació del català a Andorra és "prou bona i robusta", però ha reconegut que cal continuar treballant per potenciar l'idioma en tots els àmbits, especialment en l’educació. Les declaracions s’han fet en el marc de la inauguració del Campus Universitari de la Llengua Catalana, que reuneix a Escaldes-Engordany una trentena d'estudiants de diversos països per aprofundir en l’ús de la llengua catalana. Baró també ha anunciat que el Govern té la intenció de garantir una presència significativa del català, també, en l’ensenyament superior privat.
"La salut del català a Andorra és prou bona i prou robusta el que passa que és un país on per un costat hi ha molts visitants derivats del turisme, d'altra banda, també hi ha un creixement migratori important. Per tant, això fa que el català hi hagi de coexistir inevitablement amb altres llengües", ha afirmat Baró. Aquest conjunt de casuístiques fa que la llengua tingui uns "competidors potents dins el nostre país", però per això hi ha uns "recolzaments potents", ha comentat Baró. Aquests suports són l’ordenament jurídic, la Constitució i les polítiques públiques del Govern. De totes maneres, Baró ha articulat que "mai es fa prou" i "cal continuar potenciant-lo".
La intenció de l'executiu és continuar treballant per promoure el català, i per això Baró ha anunciat una nova mesura que es vol tirar endavant. Es considera que les universitats privades no hi ha tanta presència de català, per això ha anunciat que el Govern, conjuntament amb el Consell per la Llengua i el ministeri de Cultura, està treballant per definir com es concretarà aquesta presència a les universitats privades. "La llei del català estableix la necessitat que el català sigui d'alguna manera present també a l'ensenyament superior privat i estem preparant i treballant per assegurar i definir com serà aquesta presència", ha relatat Baró. El ministre ha explicat que s'ha de celebrar una reunió de la Junta de Coordinació pel qual es pretén abordar com s'acabarà de definir perquè "potser no ha de ser idèntic per a tots els centres".
Sobre el Campus Universitari de la Llengua Catalana, Baró ha mencionat que espera que els inscrits "marxin amb una visió realista d'Andorra". El titular d'Educació i Universitats també espera que coneguin la societat i el medi del Principat, però sobretot que aprofitin l'estada per "treballar el català" i "s'ho passin bé", ha remarcat.
Fins a trenta alumnes de dotze països diferents han vingut a Escaldes-Engordany. Alguns d'ells vinguts d'Alemanya, República Txeca, Mèxic, Xile, Polònia o Itàlia. També hi ha hagut persones vingudes de Rússia i Ucraïna. Baró espera que "tant de bo" el campus pugui servir per generar un espai de germanor entre les persones que provenen de països actualment en conflicte bèl·lic. "És molt bo que convisquin que parlin, que segurament deuen tenir les seves discussions sobre com organitzar el món, sobre els organismes internacionals i sobre política. Crec que això sempre és positiu", ha emfatitzat Baró.
Durant una setmana, l’alumnat, d’entre 18 i 52 anys, rebrà classes de català als matins i a les tardes efectuaran visites a diversos equipaments històrics i culturals, com ara una xerrada sobre l’art romànic, una sortida guiada a Ràmio o l’assistència a l’espectacle Il·lu del Cirque du Soleil. Els participants van arribar aquest diumenge al Principat després que la setmana passada fessin diverses activitats per Girona i la Costa Brava. Baró, i la cònsol major d’Escaldes-Engordany, Rosa Gili, han rebut aquest dilluns els alumnes.
En José és un dels alumnes del campus. En el seu cas, es va iniciar amb la llengua catalana ara fa cinc anys per poder llegir un llibre futurista d'un escriptor que li agradava. A partir d'aquí va anar estudiant la llengua. "No hi havia llibres publicats en castellà, però hi havia una petita editorial barcelonina, que es diu Mai Més, que començava a publicar novel·les curtes i vaig decidir que amb el nivell d'anglès que tenia i aquest prejudici centralista que el català és molt semblant a l'espanyol i que no té per què ser difícil, vaig decidir de començar a llegir el llibre en català", ha explicat.
"Estudio català des de l'octubre de l'any passat. M'encanta moltíssim el món català, i no hi ha moltes universitats i llocs a Rússia on s'estudia l'idioma. M'agrada l'oportunitat de poder conèixer la cultura i parlar amb la gent de tot el món. Per això m'agrada el campus que fem ara aquí i a Girona", ha indicat l'Uliana, una estudiant russa.