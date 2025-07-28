Govern
El poder adquisitiu a Andorra millora segons l'Enquesta de condicions de vida 2024
Els ingressos han augmentat un 35% des del 2021 i disminueixen la pobresa severa i la desigualtat
L’Enquesta de condicions de vida (ECV) corresponent al 2024 constata una millora generalitzada del poder adquisitiu i dels principals indicadors de benestar de la ciutadania andorrana. L’informe, presentat pel Govern aquest 28 de juliol, assenyala que els ingressos equivalents han augmentat gairebé un 35% respecte del 2021, passant de 27.733 a 37.335 euros. Una xifra que dobla l’increment acumulat de l’IPC en el mateix període (15,7%).
La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, atribueix aquesta millora a mesures com les revisions del salari mínim per sobre de l’IPC, la congelació dels lloguers i la gratuïtat del transport públic. També destaca la reducció de gairebé 5 punts del percentatge de llars amb sobrecàrrega pel cost de l’habitatge de lloguer, que ha passat del 17,8% el 2021 al 13% el 2024.
Pel que fa a la desigualtat econòmica, l’indicador S80/20 —que compara els ingressos del 20% més ric amb els del 20% més pobre— s’ha reduït de 7,3 a 7,1.
Els indicadors de pobresa presenten també una evolució positiva. La taxa de pobresa severa (ingressos inferiors al 40% de la mediana, fixada en 11.553€) ha passat del 7,4% al 4,2%. La pobresa relativa (50% de la mediana, 14.442€) s’ha reduït en un punt percentual, del 9,8% al 8,8%.
Tot i això, el llindar del risc de pobresa (60% de la mediana, situat en 17.330€) ha augmentat fins al 16,4%, 2,8 punts més que el 2023. Aquest increment es deu en part al fet que algunes persones han millorat el seu nivell d’ingressos i han passat a formar part d’aquest nou segment. La taxa de privació material severa també es redueix de manera significativa, del 7,3% al 5%.
En comparació amb els països veïns, el llindar del risc de pobresa a Andorra (17.330€) és sensiblement superior al d’Espanya (11.584€) i França (15.334€). Malgrat això, la proporció de població per sota del llindar és inferior a la d’Espanya (16,4% a Andorra versus 19,7% a Espanya).