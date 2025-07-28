Andorra Digital
25 responsables del sector públic participen en una jornada per millorar l'eficiència
L’objectiu és posar el focus en una administració més sostenible i centrada en les persones
Andorra Digital i Salesforce ha organitzat una jornada de treball per a 25 directius de parapúbliques i responsables de diferents departaments de l'administració pública per millorar l'eficiència operativa i l'experiència del ciutadà. Durant la sessió, s’han exposat casos pràctics i estratègies reals que estan implementant administracions d’altres països, amb eines que optimitzen processos interns i permeten oferir respostes més ràpides i alineades amb les necessitats de la ciutadania. També s’ha abordat com la digitalització pot contribuir a una gestió pública més sostenible, transparent i resilient.