25 responsables del sector públic participen en una jornada per millorar l'eficiència

L’objectiu és posar el focus en una administració més sostenible i centrada en les persones

Un moment de la jornada de treball del sector públic.

Andorra la Vella

Andorra Digital i Salesforce ha organitzat una jornada de treball per a 25 directius de parapúbliques i responsables de diferents departaments de l'administració pública per millorar l'eficiència operativa i l'experiència del ciutadà. Durant la sessió, s’han exposat casos pràctics i estratègies reals que estan implementant administracions d’altres països, amb eines que optimitzen processos interns i permeten oferir respostes més ràpides i alineades amb les necessitats de la ciutadania. També s’ha abordat com la digitalització pot contribuir a una gestió pública més sostenible, transparent i resilient.

