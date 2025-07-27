ESPAI D'OCI SEGUR
Trenta voluntaris als punts lila
La tasca essencial del dispositiu és la sensibilització i l’escolta sense judicis
El dispositiu punt lila de la Creu Roja està establert al país. El projecte té una participació d’entorn a trenta voluntaris que es desplacen als diversos punts físics on se’ls requereix. L’operatiu entra en funcioment, principalment, en el marc de les festes majors. I és quan totes les parròquies disposen d’aquest espai. El comú d’Escaldes, on s’han celebrat les festes aquesta setmana, van explicar que posen el punt lila des que està disponible la iniciativa: “La seva presència és essencial per garantir que tothom pugui gaudir de la festa en un entorn segur i lliure d’agressions”. “A més d’oferir atenció i suport, el punt lila juga un paper clau en la sensibilització col·lectiva i en la promoció d’un model de convivència basat en el respecte i la tolerància”, van afegir des de la corporació. Els esdeveniments on hi hagi una elevada quantiat de gent com espais d’oci, festes del poble, concerts i algunes festes privades acostumen a tenir el dispositiu.
“És molt important perquè la gent prengui consciència que les violències existeixen”
La tasca essencial del punt lila és la sensibilització. Així ho va explicar la voluntària de la Creu Roja, Maria Romera. “El fet d’estar allà és un símbol, que volem ser-hi per fer prevenció”, va afirmar Romera. “I és un espai a part de sensibilitzar contra les violències masclistes, també ho fem contra les violències LGTBI+”, va assegurar la voluntària, qui considera que “és una tasca molt important el fet d’estar allà a la festa perquè la gent prengui consciència que aquestes violències existeixen i es donen”.
“Ser voluntària és molt agraït, quan ajudes algú et sents molt recompensat”
Formació
El punt lila es mobilitza mínim amb un binomi de persones. Uns membres que han de disposar de formació d’acord amb les tasques a realitzar. D’una banda, una tècnica social formada en violències masclistes coneixedora dels protocols i possibles derivacions que cal fer amb els recursos de què es disposa al país. Paral·lelament, també es requereix una infermera en cas d’haver-se d’intervenir en situacions d’urgència del tipus de primers auxilis abans d’acudir a l’hospital. Pel que fa a la resta de voluntaris han de conèixer el protocol i disposar d’una formació interna impartida per la Creu Roja. El comú d’Escaldes va informar que, a part de sol·licitar la presència del punt lila, “els agents de ciruclació reben formació específica en matèria d’igualtat, cosa que reforça encara més el dispositiu de prevenció i atenció durant la festa”.
El perfil que majoritàriament s’apropa al dispositiu són noies. Les voluntàries també acostumen a ser-ho, ja que des de la Creu Roja justifiquen que així ho prefereixen per tal d’oferir un espai més còmode.
Les joves asseguren “haver trobat en el punt lila un espai segur”, segons Romero. La voluntària de la Creu Roja anima a tothom “que s’apropin amb total confiança i que els informarem del que necessitin”. El punt lila és un espai segur de judicis. “No és res formal ni institucional, no els jutgem, poden venir sense por a parlar i sempre estem disponibles per escoltar-los”, va afirmar Romera, que també anima a unir-se al voluntariat: “És molt agraït, quan ajudes algú et sents molt recompensat”.
EL PROTOCOL COMPORTA ESCOLTAR LA VÍCTIMA SENSE JUDICIS I RESPECTANT-NE L'OPINIÓ
Les agressions a menors d’edat, en canvi, impliquen activar el protocol i trucar immediatament a la policia per tal de fer-ne la derivació corrresponent.
Tot i així, les agressions en festes no són habituals al Principat, segons Romero, i el treball es remet majoritàriament a la sensibilització. “Quan ens hi trobem la tasca és assessorar i intervenir en cas que la víctima vulgui”. “El nostre paper és més informatiu, més educacional per donar un reforç a la festa i que es puguin divertir, és un punt segur”, va afegir la voluntària de la Creu Roja.