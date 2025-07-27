XARXA VIÀRIA
Obres a la via pública: Coordinació, comunicació i altres mesures per atenuar-ne els efectes
S'estan executant vuit obres en carreteres del país que poden tenir una afectació sobre la mobilitat
És habitual que aprofitant l'aturada de l'activitat escolar i l'arribada del bon temps es duguin a terme treballs a la xarxa viària. Aquest estiu estan coincidint en el calendari diversos treballs que tenen una afectació per a la xarxa viària i que estan suposant un especial impacte, ja que tenen lloc en artèries molt cèntriques i concorregudes. Així, segons les dades facilitades des de l'executiu, ara com ara s'estan executant vuit obres en carreteres del país que poden tenir una afectació sobre la mobilitat. A aquestes cal afegir unes a Llorts que no tenen incidència en el trànsit.
Així, han confluït obres a la vall central com són els treballs de FEDA Ecoterm, que van des del carrer Prat de la Creu fins a la Dama de Gel i també al carrer Unió (un tram que està a punt de finalitzar-se) i les obres promogudes pel comú d’Andorra la Vella al Pont de París. També, una intervenció a la Comella que encara la recta final. A les valls del nord, s'estan duent a terme els treballs del Govern per a la desviació de la Massana, a l’altura de la Serra de l’Honor; obres del comú de la Massana a la CG-4; actuacions del comú d’Ordino a la carretera CS-340 i unes obres a Llorts (que no tenen afectació al trànsit). També s'estan executant treballs a Pal que està previst que acabin el 2 d'agost. I a tots aquests cal afegir-hi els de la carretera de la Rabassa, que està previst que acabin al mes d'octubre.
Segons posen en relleu des del departament d'Energia i Transports, i concretament des de les àrees de Mobilitat i Transports, l'impacte d'aquestes obres pot variar "força" segons la intensitat de trànsit a cada via. Així, es treballa seguint una sèrie de criteris per "minimitzar al màxim les afectacions". D'aquesta manera, quan el transport públic es veu afectat, el que es fa és buscar vies alternatives i s’habiliten parades provisionals. Segons informen des de Transports, les modificacions es comuniquen a través de les xarxes socials oficials del departament i dels operadors de transport, i també mitjançant cartells informatius a les parades afectades. A més, i en termes generals, es limita l’horari d’ocupació de la via pública. Les obres s’autoritzen a partir de les 9.30 hores i es restringeixen durant les hores de sortida de les escoles. Aquesta mesura també s’aplica a les obres de llarga durada. A més, per minimitzar l’afectació a la mobilitat, els treballs de pavimentació per part del departament de Territori es duen a terme a la nit. Una alta de les accions és demanar una senyalització "clara i correcta dels treballs per garantir la seguretat viària". L'esforç en comunicació també és important i en aquest sentit, posen en relleu que totes les afectacions es comuniquen a través del web i l’aplicació de Mobilitat, així com per les xarxes socials, per tal d’informar els usuaris i fer les recomanacions oportunes.
Una altra de les accions que es tenen en compte és que en casos d’obres amb un gran impacte sobre la mobilitat, es procura que es facin en horari nocturn, sempre que sigui viable. També, es demana que les obres de gran envergadura es planifiquin per fases que no se superposin, i fora del període escolar. A més a més, "es fa el seguiment i es mantenen reunions periòdiques amb els responsables de l’obra per garantir que es compleixen els terminis i per conèixer els eventuals imprevistos". En aquest sentit, afegeixen que el departament de Territori planifica l’execució de les obres que s’han de dur a terme al llarg de l’any, per així poder anticipar-se a les diferents mesures a aplicar un cop comencin les obres.
Finalment, abans d’autoritzar noves obres, es valora si són compatibles amb les que ja estan en marxa i si existeixen alternatives viables per al trànsit. En cas que no siguin compatibles, no s'autoritza l'ocupació de la via pública en les dates i horaris demanats i es requereix que es replanifiquin, sempre que no siguin obres d'urgència justificada, conclouen des del departament.