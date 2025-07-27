SOCIETAT
GosSOS lluita perquè els animals vells no es quedin tota la vida al refugi
El primer semestre del 2025 s'han adoptat un total de 30 gossos al centre de protecció caní
El primer semestre del 2025 s'han adoptat un total de 30 gossos al centre de protecció caní GosSOS. Des de la instal·lació asseguren que s'està anant a un ritme bastant semblant al del 2024, atès que al llarg de tot l'any passat es van adoptar 64 cans. Tot i això, la majoria de les adopcions continuen centrant-se en gossos més aviat joves, una tendència que el centre està començant a canviar amb campanyes de conscienciació i esforços per trobar llar a animals de més edat.
"Sempre demanen cadells o gossos joves", menciona el responsable de GosSOS, Jesús Cardesín. En aquests moments hi ha tres cans amb una edat superior als deu anys i també en tenen uns quants que tenen més de vuit anys. De totes maneres, gràcies a les campanyes que s'estan fent a través de diferents canals, GosSOS està girant la truita a aquesta tendència. "Estem fent molta conscienciació, hem estat insistint i va funcionant a poc a poc perquè hi ha un interès de gent que vol ajudar", detalla el responsable del centre. Cada vegada es troben amb més persones que volen emportar-se'n de vells, especialment aquelles que ja havien tingut animals d'edat avançada anteriorment, relaten des del centre de protecció. Malgrat això, fan una crida a la població sobre el fet que s'animin a optar també pels més grans perquè "ens ajudin en el fet que els gossos vells no es passin tota la vida en el refugi", assegura el treballador.
Des de l'espai expliquen que actualment estan molt satisfets amb la quantitat de voluntaris que estan rebent. "Passem per una època molt bona, estem treballant molt bé amb els voluntaris i està creixent el nombre de voluntaris habituals", afirma Cardesín. Precisament ara a l'estiu és quan s'està notant més l'increment, en part també perquè molts joves de setze anys "ens venen a ajudar", afegeix. De fet, molts a través del projecte de participació, actuació i servei (PAS) que s'impulsa des de les escoles perquè els alumnes aprenguin altres valors fora de les aules, fa que molts els donin un cop de mà un cop finalitzat el voluntariat. Normalment, són cap a una setzena els voluntaris habituals durant l'any, però ara a l'estiu s'apropa a la trentena. "Ara els caps de setmana tenim 'overbooking'", manifesta Cardesín.
En aquests moments GosSOS disposa de vint gossos en adopció i altres disset que estan en acollida. "Són gossos que estan a nom nostre, però estan malalts o estan molt vells i els tenen persones particulars perquè puguin estar en un lloc diferent", comenta. Pel centre disposar de persones que tinguin animals d'acollida és molt important perquè sempre "costa de trobar" gent que en vulgui tenir. Els cans solen estar malalts i necessiten que se'ls doni medicaments periòdicament, la qual cosa dificulta les tasques a la gossera, especialment si se'ls ha de donar a la nit. Per això opten per aquest format.