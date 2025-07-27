OBRES
Els treballs a l’interior de Casa de la Vall avancen per donar-li aspecte del segle XVIII
Les obres de la reforma i la restauració interior de la Casa de la Vall han arrencat aquest mes de juliol. Una intervenció necessària per modernitzar i preservar aquest edifici emblemàtic del patrimoni institucional andorrà. Els treballs, segons informa el Consell General en una publicació a xarxes en què mostra l’estat de la reforma, s’allargaran fins a finals d’any. La corporació va adjudicar les obres per un cost total d’1.156.776,03 euros.
L’objectiu dels treballs és deixar l’interior de l’edifici amb un aspecte el més similar possible al que tenia al llarg dels segles XVIII i XIX. En aquesta fase inicial, un cop retirat el parquet instal·lat als anys 60 del segle XX, es pot observar el terra original de l’edifici. També s’aprofita per millorar l’accessibilitat de la Casa de la Vall amb un nou accés per a persones amb mobilitat reduïda: la instal·lació d’un ascensor que unirà la primera i la segona planta. El projecte, redactat per l’arquitecte Enric Dilmé, contempla una reforma respectuosa amb l’estructura i la identitat de l’edifici.