QUEIXES
Consum rep 759 reclamacions el primer semestre, amb el comerç electrònic encapçalant el rànquing
453 de les quals han estat resoltes; 172 han estat considerades no procedents; 107 resten pendents; catorze que no van ser acceptades i tretze que van acabar sense acord
El departament de Consum ha tramitat en el primer semestre de l’any 759 reclamacions, 453 de les quals han estat resoltes; 172 han estat considerades no procedents; 107 resten pendents; catorze que no van ser acceptades i tretze que van acabar sense acord. La mitjana de resolució a aquestes queixes s’ha situat en 23 dies i cal destacar que és el comerç electrònic amb 174 (22,92% del total) el sector que més reclamacions ha concentrat seguit d’altres conceptes (140, el 18,45% del total) i estacions d’esquí, amb 129 (17% del total). Per motiu de la queixa, cal destacar que sol ser el retorn dels diners el que genera més problemes, amb 102 reclamacions, seguit de la disconformitat per una informació incorrecta, amb 101, i altres motius, amb 57. Del total de casos, no s’ha obert cap expedient en els sis primers mesos de l’any.
Si es tenen en compte les reclamacions per l’àmbit al qual fan referència, tenim que de les 174 de comerç electrònic, 67 estaven relacionades amb la disconformitat per una informació incorrecta i 22 tenien a veure amb el retorn dels diners. Quant a les 140 que es van rebre per altres conceptes cal tenir en compte que dinou estaven relacionades amb el retorn dels diners per darrere de les 27 que tenien a veure amb altres motius. I quant a les estacions d’esquí, els problemes que més argumenten els clients són el servei prestat de manera deficient (25 queixes) i el retorn dels diners (24). Pel que fa a altra venda al detall, un sector en el qual hi va haver la disconformitat en 68 casos, cal destacar que la principal mancança, amb onze queixes, és el producte defectuós o en mal estat. Al llarg del primer semestre de l’any també hi ha hagut 65 queixes sobre transports, sobretot perquè el servei no funcionava correctament (disset) i nou perquè el servei havia estat prestat de manera deficient. També hi ha hagut 55 reclamacions relacionades amb l’hoteleria (dotze de les quals per habitacions o apartaments en males condicions) o quinze queixes sobre habitatge, tres de les quals relacionades amb la fiança.
Evolució anual, mitjà de presentació i reclamant
Ha estat el mes de gener quan hi ha hagut una major recepció de reclamacions, concretament 181, seguit del febrer, amb 147. Mentre que el juny ha estat el mes de menor activitat, amb 95.
Quant a la forma de recepció d’aquestes queixes, cal destacar que 720 han estat tramitades per formulari electrònic (el 94,86% del total); divuit a les oficines de turisme (2,37%); catorze de manera presencial (1,84%) i set per correu electrònic (0,92%).
336 de les persones que han presentat una queixa a Consum viuen a Espanya; 319 a Andorra i 55 a França. Ja molt per sota es troben les set portugueses o les sis alemanyes. És a dir, que el 41,03% dels reclamants viuen al Principat i el 57,97% restant a altres països. Els residents solen centrar les seves queixes en altres conceptes (85), transport (58) i venda al detall (48). Mentre que les persones d’altres països se centren en el comerç electrònic (164), estacions d’esquí (119) i altres conceptes, amb 55.