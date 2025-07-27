Concòrdia urgeix el Govern a posicionar-se i reconèixer l’Estat palestí
En plena escalada del conflicte al Pròxim Orient, Concòrdia ha exigit al Govern que faci “un pas històric” i reconegui de manera immediata l’Estat de Palestina. La formació considera que la neutralitat “no pot ser sinònim d’indiferència davant de vulneracions dels drets humans i del dret internacional”. El partit recorda que el president francès i Copríncep, Emmanuel Macron, ha anunciat que França farà aquest pas al setembre, i que Espanya ja ho va fer fa mesos. “Andorra no pot esperar més a prendre la mateixa decisió que els països veïns”, assenyala en el comunicat.
La formació nacional assegura que “aquest és un pas coherent per a un país que ha d’estar compromès amb la justícia, la pau i el respecte pels drets humans”. Finalment, adverteix que “reconèixer Palestina no és només un gest diplomàtic, és una afirmació ètica i democràtica que Andorra, com a Estat sobirà, té el deure d’assumir”.