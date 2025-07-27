CRÍTIQUES A FÀBREGA
Colombians de la Seu retreuen que es criminalitzin immigrants pobres
Denuncien que mentre s’“expulsen” menors d’Andorra, es reben inversors opulents¡
L’associació Amigos del Pueblo de Colombia de la Seu d’Urgell, recentment constituïda amb el suport de diverses entitats socials d’Andorra i Barcelona, ha emès un contundent comunicat per condemnar les declaracions públiques de l’exalcalde i actual portaveu de Junts per la Seu, Jordi Fàbrega. L’acusen d’haver llançat missatges “hostils i discriminatoris” envers persones immigrants, majoritàriament famílies i menors en situació de vulnerabilitat, que han estat “expulsats” d’Andorra i es troben ara a la capital alturgellenca. El col·lectiu no descarta emprendre accions legals per un possible delicte d’incitació a l’odi. Les crítiques es fonamenten en les paraules de Fàbrega després del darrer ple municipal, on es va aprovar una moció impulsada per la CUP i Compromís per assessorar la contractació de persones migrades. El portaveu de Junts va qüestionar que es donés feina “als de fora” per davant de les 500 persones desocupades a la Seu, un comentari que ha estat interpretat com una apel·lació xenòfoba i un intent de dividir la població.
Creuen que es difonen falsedats per justificar l’hostilitat
Amigos del Pueblo de Colombia denuncia que aquestes paraules s’emmarquen en una estratègia política basada en “falsedats jurídiques i administratives”, destinada a desviar l’atenció de la inacció institucional i a fomentar la por a l’estranger. En concret, assenyalen tres afirmacions que consideren manipuladores: que l’empadronament depengui de decisions polítiques, que aquest fet suposi accés directe a un lloc de treball, i que es prioritzi els immigrants davant els desocupats locals. Recorden que l’empadronament és una obligació legal, que els plans d’ocupació són temporals i que en cap cas comporten accedir a una plaça pública. El col·lectiu posa en relleu la contradicció entre el discurs de Fàbrega i la seva gestió passada, assegurant que durant el seu mandat no va impulsar cap mesura concreta per a les persones aturades. Alhora, critiquen que els immigrants es vegin com una amenaça mentre es dona la benvinguda als inversors d’alt poder adquisitiu que arriben d’Andorra per fer promocions de luxe. Consideren que aquest doble tracte evidencia un racisme institucionalitzat i denuncien el menyspreu amb què s’ha tractat els menors “expulsats” del Principat. Finalment, apel·len a l’article 510 del Codi Penal espanyol i alerten sobre les conseqüències de normalitzar discursos que poden alimentar l’odi.
Alerten que el relat crea enemics entre els dèbils i privilegia els poderosos