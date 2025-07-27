MEDI AMBIENT
AR+I forma més de 2.300 alumnes i docents amb sessions científiques
Les activitats s’han desplegat als tres sistemes educatius i han inclòs tallers
Andorra Recerca i Innovació ha desplegat durant el curs 2024-2025 un ampli programa formatiu als centres escolars del país, amb l’objectiu d’apropar la ciència i la investigació als alumnes i al personal docent. En total, s’han realitzat 124 sessions formatives als tres sistemes educatius, amb la participació de 2.325 persones, des d’infants de 3 anys fins a adults. Les activitats han estat liderades majoritàriament per la tècnica pedagògica de l’AULA d’AR+I, amb el suport puntual d’investigadors de la mateixa fundació.
A banda de les formacions presencials, s’han elaborat materials educatius en diversos formats que les escoles poden utilitzar de manera autònoma. L’AULA també manté una línia de treball col·laboratiu amb entitats d’educació ambiental, especialment en el marc de programes internacionals d’àmbit pirinenc, amb l’objectiu de divulgar i sensibilitzar sobre el patrimoni natural i cultural dels Pirineus.
La col·laboració amb el Ministeri de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, a través de l’Àrea de Convenis i Projectes Educatius, ha estat clau per atendre les demandes dels centres i coordinar les accions. En el document de resum del curs, les intervencions es detallen per etapes escolars i projectes temàtics.
Una de les propostes destacades ha estat el taller de prevenció de l’assetjament escolar, adreçat a alumnes de 5è i CM2. Aquesta activitat, emmarcada en el Pla de prevenció del Ministeri, ha inclòs dinàmiques grupals i espais de reflexió. En total, s’han fet 31 sessions en 17 escoles, amb 547 alumnes participants.
El balanç del curs reflecteix una aposta consolidada per la divulgació científica i educativa, amb una oferta adaptada a les necessitats i realitats dels centres escolars del país. Aquestes accions s’alineen amb l’objectiu estratègic d’AR+I de fomentar la vocació científica entre els joves. La fundació preveu continuar ampliant el nombre de recursos.