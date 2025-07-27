REPORTATGE
117 turistes per cap
Un estudi recent revela que Andorra ocupa la segona posició al món en nombre de visitants per resident, una afluència turística només superada pel Vaticà.
Andorra rep cada any milions de visitants. Amb aquestes xifres no és cap secret que el turisme representa una part vital de l’economia del país. Tant és així, que segons un recent rànquing publicat pel portal especialitzat Go2Africa, el país acull una mitjana de 117 turistes per cada resident, una xifra que el situa com el segon estat del món amb més turistes per habitant, només al darrere del Vaticà, que registra prop de 7.700 visitants per resident. Aquesta estadística situa el Principat en una posició destacada dins el mapa global del sobreturisme, un fenomen que es defineix per la saturació turística més enllà de la capacitat real de càrrega del territori.
El volum massiu de visitants, especialment concentrat en períodes concrets com l’hivern, amb l’atracció de les estacions d’esquí, i l’estiu –amb el turisme de natura, compres i activitats familiars–, genera una pressió creixent sobre infraestructures, serveis públics, mobilitat, recursos naturals i accés a l’habitatge. Zones com el centre del país experimenten punts de saturació molt marcats que, segons diversos informes de capacitat de càrrega turística, poden arribar a superar les 146.000 persones simultànies al territori durant les puntes de temporada.
El Principat comparteix aquest escenari amb altres microestats i destinacions altament dependents del turisme, com San Marino, les Bahames, Malta o Mònaco, tots ells inclosos també en el mateix rànquing. No obstant això, pocs assoleixen la densitat de visitants per habitant que registra Andorra. Aquesta realitat ha portat el Govern del Principat a reconèixer públicament la necessitat d’una gestió més equilibrada del model turístic. Des del 2024 s’han promogut diverses iniciatives per reforçar la sostenibilitat, desestacionalitzar els fluxos i impulsar un turisme de qualitat més que de quantitat, tal com ha expressat l’executiu en declaracions públiques i en el marc de l’elaboració d’una nova llei de turisme.
Al món, el país més visitat continua sent França, amb més de 100 milions de turistes el 2024. Venècia es considera la ciutat més superpoblada del món, rebent 392 turistes per resident.