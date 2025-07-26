FRAU
La recent onada d’estafes piramidals ja afecta un total de nou residents
Els delinqüents ofereixen inversions per guanyar diners en forma de crèdits i fer creuers al reclutar més membres per a les cadenes
Una onada d’estafes piramidals tot just arribada al Principat ha afectat ja fins a nou residents. Tres d’ells són andorrans i el perfil de les víctimes és divers tant pel que fa a classe social com edat. Així ho ha fet saber el president d’Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, qui ha advertit via xarxes socials de missatges que des de fa pocs dies estan per diferents plataformes oferint inversions sense beneficis. L’operativa consisteix a presentar l’entrada en un club per comprar criptomonedes o viatges com creuers amb petites quantitats de diners amb les quals es genera crèdit en la inversió feta i comissions. La promesa dels delinqüents és que inicialment es guanyen 40 euros amb el primer contacte i es va augmentant fins a 200 si aquests contactes atreuen més inversors al club i els beneficis segueixen augmentant aportant més compradors dels productes. La majoria de víctimes han aportat l’ingrés de la subscripció i un promig de quatre quotes, segons el president de l’entitat.
Cadenes il·legals
Ponce va remarcar que es tracta de cadenes que poden semblar legals però que estan vinculades a empreses que no estan autoritzades i que no tenen cap activitat comercial que puguin generar els suposats beneficis. I va alertar que es tracta de delictes d’associació il·lícita i d’estafes per l’engany en la recaptació de diners sense cap fi determinat.
Les empreses no poden generar els suposats beneficis que ofereixen
El responsable d’Argentinos en Andorra va explicar en el vídeo a xarxes socials que Colombianos en Andorra també té constància de l’arribada d’aquests missatges fraudulents a moltes persones i va avisar que les comunicacions provenen de Carolina i Ingrid. La investigació que han fet des de les dues associacions ha servit per esbrinar que la primera s’allotja en un hotel del centre d’Andorra la Vella i la segona es comunica amb un mòbil amb número del Principat. Ponce assenyala que preveuen posar els fets en coneixement de la policia però que ja saben per situacions similars que és molt difícil arribar a fer una acusació formal contra les persones que estarien oferint l’estafa. De fet, les víctimes “no volen posar denúncies perquè les proves són difícils de constatar, a part de no voler acceptar-ho per vergonya”, va explicar el president de l’associació.
Les comunicacions provenen de dues dones, Carolina i Íngrid
Marcelo Ponce va assenyalar que l’oferta als compradors potencials és entrar en un grup de subscriptors de criptomonedes que fa que millori el preu de la moneda digital. L’altra modalitat és pagar un viatge amb pagaments mensuals entrant en cadenes internacionals i va ressaltar que cap de les dues operatives seria un delicte però sí l’ús dels diners que en fan perquè no hi ha activitats lícites al darrere. I va recalcar que les víctimes són persones amb molta necessitat que veuen una oportunitat de fer un creuer o de deixar de treballar guanyant més diners “perquè és molt cridaner i molta gent hi cau”. A més, “canvia el missatge depenent del receptor”. De manera que els estafadors, que “són molt intel·ligents”, juguen amb les debilitats de les víctimes. Els intenten convèncer amb expressions de l’estil de “com pots deixar la vida a la feina sense gaudir” i els presenten idees molt atractives a què s’aferren esperançats.