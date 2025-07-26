TURISME
La quota de temporers d’estiu està esgotada
Hotelers i restauradors estan molestos per la falta de mà d’obra i demanen revisar el model
La Unió Hotelera va advertir a principi de mes que la quota d’estiu era insuficient per cobrir les necessitats del sector i que s’acabaria molt abans del que el Govern havia previst. I així ha estat. La quota inicial de 600 permisos ampliada fins als 650 està esgotada de des fa dies i a aquestes alçades és impossible que és produeixi qualsevol flexibilització del sistema. Una posició que des dels ministeris afectats –turisme i interior– ja es va dir a l’inici de temporada que era inamovible. Una situació que el sector qualifica de contradictòria i que es basa en un model que en l’actual conjuntura econòmica està caducat. Perquè el que no es pot pretendre, afegeixen els afectats, és per un cantó fomentar l’obertura de nous establiments i l’ampliació dels existents tal com està passant i per l’altre mantenir el mateix nombre de permisos d’entrada de mà d’obra al país. Una conjuntura que consideren que s’ha de replantejar perquè només aboca a la precarietat, i per això ja han començat les primeres aproximacions de la patronal per mantenir una trobada amb el Govern per aclarir posicions. No per aquest estiu, que ja ho donen per perdut, però de cara a la temporada d’hivern. La primera demanda és que es defineixi clarament quin és el model turístic que es vol i a partir d’aquí actuar en conseqüència, perquè, segons hotelers i restauradors, no es pot continuar de manera permanent en aquest escenari d’incertesa. I per això demanen que hi hagi flexibilització per part de l’executiu a l’hora de determinar l’entrada de nous treballadors temporers i alhora més informació per poder-se anticipar als problemes. Uns problemes que sobrepassen els límits de l’administració i acaben repercutint en la convivència entre els establiments, que acaben canibalitzant-se entre ells per ajustar l’equip humà i poder oferir els serveis ofertats.
Paràmetres divergents
Les últimes dades pel que fa al nombre de visitants són del passat juny i dibuixen un panorama complex a l’hora de trobar un punt d’equilibri entre les necessitats del sector, el creixement de l’oferta d’hoteleria i restauració i mantenir el control sobre la pressió demogràfica. Perquè mentre baixen els excursionistes –no pernocten– augmenta significativament el nombre de turistes –passen més d’un dia al Principat–, cosa que desemboca en el debat de si el que es busca és quantitat o qualitat. Ara bé, els problemes de personal van més enllà del sector turisme i afecten fins i tot l’administració.