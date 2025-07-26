SEGURETAT
Protecció Civil incorpora nova senyalització de recomanacions a la muntanya
Protecció Civil estrena nova senyalització a la muntanya. D’aquesta manera, s’han instal·lat, amb la col·laboració dels comuns, nous panells informatius als punts més freqüentats del país per recordar els aspectes essencials que cal tenir en compte abans d’iniciar una sortida a la muntanya. Una de les novetats de la nova senyalització, segons informen a xarxes des de l’ens, és que hi consta un codi QR que dona accés a la informació en castellà, francès i anglès, amb l’objectiu d’arribar també als visitants.
Així, des de Protecció Civil es recorden un seguit de consells bàsics. Alguns exemples en són que abans de la sortida cal consultar la previsió meteorològica, o que s’ha de planificar la ruta i adaptar l’itinerari a la forma física i l’experiència de cadascú; a l’estiu, també es recomana consultar el perill d’incendis. El dia de la sortida s’aconsella que es dugui la roba i el calçat adequats, beguda i aliments, el mòbil i informar de la sortida algun familiar o conegut. També, aviat sortir dels camins marcats i, si les condicions no són adequades renunciar a fer l’activitat.