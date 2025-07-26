INTERNACIONAL
Concòrdia insta el Govern d’Andorra a reconèixer immediatament l’Estat palestí
La petició arriba aprofitant que el president francès i copríncep, Emmanuel Macron, ha anunciat aquesta setmana que el seu govern farà el pas de reconèixer l’Estat palestí
"Davant l’agreujament del conflicte al Pròxim Orient, en un moment de profund patiment per a la població de la zona", Concòrdia ha tornat a insistir al Govern d’Andorra que faci "un pas històric" i reconegui l’Estat de Palestina. "La neutralitat no pot ser sinònim d’indiferència davant de vulneracions dels drets humans i del dret internacional", llegeix el comunicat que el partit ha compartit aquesta tarda.
La petició arriba aprofitant que el president francès i copríncep, Emmanuel Macron, ha anunciat aquesta setmana que el seu govern farà el pas de reconèixer l’Estat palestí al setembre, i que Espanya ja va prendre la decisió fa temps, el partit creu que Andorra no pot esperar més a prendre la mateixa decisió que els països veïns.
Concòrdia considera que aquest és un pas coherent per un país que ha d’estar compromès amb la justícia, la pau i el respecte pels drets humans. Per això, la formació fa una crida clara al Govern perquè abandoni la inacció, ja que reconèixer Palestina no és només un gest diplomàtic, és una afirmació ètica i democràtica que Andorra, com a Estat sobirà, té el deure d’assumir.