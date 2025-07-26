ECONOMIA
Comerç obre el primer semestre de l'any dos expedients
L'any passat hi va haver quatre expedients per activitat no autoritzada, tres per intrusisme i un per l’anunci d'una activitat comercial sense tenir-la inscrita al Registre de Comerç i Indústria
El servei d’Inspecció de Comerç ha obert, en el primer semestre del 2025, un total de dos expedients per incompliment a la llei del comerç. Segons detallen, un d’aquests farien referència a una activitat no autoritzada, i un altre respondria a l’obertura d’un comerç sense autorització.
Cal destacar que l’any 2024 es van obrir vuit expedients d'acord amb la normativa de comerç. Entrant al detall, van ser quatre expedients per activitat no autoritzada, tres per intrusisme i un expedient per l’anunci d'una activitat comercial sense tenir-la inscrita al Registre de Comerç i Indústria.
L’any anterior, el 2023, la xifra d’expedients tramitats va ser de set, dels quals quatre corresponien a una activitat no autoritzada, i tres per intrusisme.
Segons detallen des del departament, les sancions que s’imposen per aquests incompliments a la llei de comerç varien en funció de la gravetat: per les infraccions lleus s’apliquen multes de fins a 1.200 euros; per les infraccions greus s’imposen multes de 1.201 euros a 6.000 euros; i, per les infraccions molt greus s’interposen multes de 6.001 euros a 60.000 euros.