FUNCIÓ PÚBLICA
Canvi de to en les negociacions
Els funcionaris lamenten el tracte rebut per part del Govern durant les negociacions i demanen més transparència per poder continuar les converses
Canvi de to dels funcionaris en les negociacions per l’augment salarial. Després del malentès sobre com s’havia d’aplicar l’augment salarial, que va evitar tancar un acord en la reunió de dijous passat, la majoria de sindicats van signar ahir una nota conjunta en què van expressar el seu malestar pel tracte rebut per part del Govern. En el comunicat, reclamen accés directe a la informació i una comunicació més transparent. En cas contrari, sindicats com el de l’Ensenyament Públic (SEP) ja plantegen abandonar la taula de negociació al setembre i portar l’opció de vaga a l’assemblea de docents, segons va declarar al Diari el secretari general, Sergi Esteves.
“Considerem que aquesta manera de treballar i de tractar unes negociacions col·lectives en matèria de política retributiva no ha sigut seriosa, transparent ni professional, i que el sector públic, i de retruc la societat andorrana, mereix més seriositat i planificació per part de Govern”, recull el comunicat. El que volen els sindicats és analitzar l’estudi elaborat per l’empresa PeopleMatters, base de les propostes presentades per l’executiu. Aquest document, denuncien, no s’ha compartit amb els representants laborals més enllà de presentacions “simplificades i mancades del detall corresponent i exhaustiu”. A més, tampoc han tingut accés a les presentacions fora de les reunions ni a les actes de cada trobada, que en alguns casos ni tan sols s’han redactat.
La manca d’informació, la suspensió a última hora de la signatura de l’acord i l’incompliment dels calendaris només han servit per “esgotar la paciència i la confiança que els treballadors havien dipositat fins ara en el ministeri de Funció Pública”. Asseguren que tenen la sensació d’haver perdut el temps i també la confiança en la voluntat real de l’executiu per arribar a acords “dialogats, realistes, sostenibles, equitatius i justos”.
Tanmteix, i “tot i que la situació actual comporta tornar a l’inici del diàleg”, els sinidcats van refermar el seu compromís a continuar negociant, sempre que millorin les condicions i que, aquesta vegada sí, se segueixin criteris d’equitat i justícia, es tinguin en compte totes les aportacions realitzades i que Govern demostri responsabilitat davant la ciutadania valorant el servei dels treballadors públics del país.
No hi ha error
El punt de conflicte que va motivar la creació del comunicat va ser si l’increment de la base retributiva, juntament amb la reubicació dins la banda salarial (80%-120%) per compensar la suspensió del GADA, eren mesures complementàries, com sostenien els sindicats, o bé excloents, tal com va defensar el Govern. En aquest sentit, els funcionaris van remarcar que no hi va haver cap malentès per part seva: “El text dels acords revisat dilluns contemplava aquestes mesures com a complementàries, i cap era substitutòria d’una altra. Però dimecres el Govern es va desdir dels acords presos i va manifestar que les mesures són excloents entre elles. Aquests acords constaven per escrit i van ser revisats per totes les parts, per tant insistim que els sindicats no hem comès cap error d’interpretació”, assegura el comunicat.
Per aquest motiu, exigeixen explicacions públiques del ministre de Funció Pública, Marc Rossell, i que assumeixi la responsabilitat per l’allargament del procés negociador, que ha esborrat mesos de feina. “No volem que la societat pensi que l’error ha estat nostre, el document estava clar i aprovat”, va apuntar Esteves.
El comunicat ha estat signat pel Sindicat d’Ensenyament Públic (SEP), el Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració de Justícia (SIPAAJ), el Sindicat de Personal Adscrit a l’Administració General (SIPAAG), el Sindicat de Bombers d’Andorra (SIBA), el Sindicat Penitenciari Andorrà (SPA) i el Sindicat d’Institucions Penitenciàries (SIP). Tots ells reclamen “respecte pels treballadors públics i pels seus representants, i que el Govern doni explicacions i assumeixi la seva responsabilitat per tal de recuperar la confiança en el diàleg i reprendre la negociació amb garanties per a totes les parts”.
ELS TRES PUNTS DE L'AUGMENT DE SOU
Els punts 1 i 3 van ser els que van generar el conflicte de dijous que va allargar les negociacions.