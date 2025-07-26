SUCCESSOS
Arrestat a Sant Julià per circular amb 3,26 de taxa d’alcoholèmia
L’home va ser sotmès a un control perquè els agents van observar comportaments sospitosos
Un conductor de 42 anys va ser detingut la matinada d’ahir després de donar una taxa d’alcoholèmia de 3,26 grams per litre de sang, una xifra molt per sobre del límit legal. Segons va informar la policia, l’home, resident al Principat, va ser sotmès a un control específic després que els agents detectessin un comportament que els va fer sospitar que podria estar conduint sota la influència de begudes alcohòliques. El control es va efectuar mentre circulava amb un turisme a les 4.45 hores a la parròquia de Sant Julià de Lòria.
Durant la darrera setmana, la policia ha detingut sis persones més per conduir sota els efectes de l’alcohol. Dilluns, els agents van controlar un jove resident de 24 anys que va donar una taxa d’1,05 grams per litre després d’haver patit un accident de danys materials. Dimecres, un home resident de 56 anys va ser arrestat amb una taxa d’1,07. A més, la matinada de divendres es van produir fins a cinc detencions en aquest mateix àmbit. Entre aquestes, destaca el cas d’una dona resident de 33 anys que va marcar 1,47 després de veure’s implicada en un accident amb danys materials.
La policia també va efectuar diverses detencions per delictes relacionats amb estupefaents. Dimarts, una dona i un home no residents, de 33 i 48 anys respectivament, van ser detinguts per possessió d’una pastilla d’èxtasi i 1,9 grams de metamfetamina. Els fets van tenir lloc a la frontera del riu Runer a les quatre de la tarda. Dilluns, també va ser detingut un home de 26 anys no resident al Pas després que se li trobessin 0,3 grams de cocaïna i 0,7 grams d’haixix.