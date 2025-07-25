Tribunals
El Superior redueix a 2 anys i mig la pena de presó per a l'excap de la CASS
La dona haurà de retornar 457.650 euros
La Sala Penal del Tribunal Superior ha resolt avui el recurs d’apel·lació interposat per la defensa de l’antiga cap de l’àrea d’inspecció de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social (CASS), condemnada per un cas de frau continuat contra l’ens parapúblic. El tribunal ha estimat parcialment el recurs i ha modificat la condemna imposada en primera instància pel Tribunal de Corts.
La Sala ha reconegut l’atenuant d’addicció al joc i, segons la nova resolució, la dona haurà de complir una pena de 4 anys i 6 mesos de presó, que anteriorment era de 5 anys. D’aquests, 2 anys i 6 mesos són de compliment ferm. També es redueix la pena d’inhabilitació per a l’exercici de drets públics, que passa de 10 a 9 anys i es manté íntegrament la indemnització de 457.650 euros a favor de la CASS.
Durant el judici celebrat a l’abril, va quedar acreditat que la treballadora, que formava part de la CASS des del 1990, va manipular sistemes de gestió i documentació oficial per apoderar-se de diners en efectiu, desviant-los de forma continuada. Segons la sentència, els diners es destinaven majoritàriament a cobrir despeses derivades de la seva afició patològica al joc, especialment al bingo.