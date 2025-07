Una segona oportunitat

Una jove condemnada a sis mesos de presó per diversos delictes violents, entre els quals es troben lesions doloses amb arma i maltractaments en l’àmbit domèstic, assegura que ha refet la seva vida. Estudia un grau superior a Sabadell, treballa com a auxiliar d’infermeria al país i vol cursar un grau universitari amb la voluntat de convertir-se en infermera. La processada diu que ha iniciat un camí de maduració personal, però ara és el Tribunal Superior el que ha de decidir si manté la condemna o si pot continuar amb el procés de reinserció.

La sala penal del Tribunal va celebrar ahir la vista del recurs presentat per la defensa, que demana reformar la decisió anterior i evitar l’ingrés de la jove a la presó. L’advocada va centrar la seva estratègia en les circumstàncies personals i socials que envoltaven l’acusada quan es van produir els fets. La lletrada va remarcar que la jove tenia només 18 anys i que es trobava immersa en una relació “altament tòxica i basada en la interdependència” amb la persona denunciant, a qui ella també havia denunciat prèviament per maltractaments dues vegades. “Era una relació coneguda pels tribunals”, va afegir.

La processada cursa un grau superior i és auxiliar d’infermeri

La Fiscalia va afirmar que hi ha una “tendència a la repetició dels fets delictius”, ja que un dels delictes es va cometre només cinc mesos després d’una detenció anterior. Per aquest motiu, ha expressat que “la revocació no dona marge a discussions”. La semillibertat, però, podria considerar-se en un futur, tot i que els delictes majors no poden ser objecte d’indult segons la normativa vigent.

La defensa afirma que no s’han considerat les circumstàncies



La defensa va manifestar que no s’està considerant l’esforç de reinserció i va qüestionar que “si el sistema judicial actua de manera automàtica, sense valorar els canvis, com volem que la ciutadania hi confiï?”. Segons la lletrada, l’informe de l’equip psicològic que atén la jove, presentat al Tribunal, acredita una evolució positiva i un procés de maduració.

La condemnada també va prendre la paraula durant la vista i va admetre que “ho sento molt. Estic molt penedida i m’angoixa la idea d’anar a la presó”. A més, va explicar que ha fet un “canvi de maduresa” i que “tothom es mereix segones oportunitats”.

La resolució del Tribunal Superior determinarà si pot continuar amb el procés de reinserció des de fora del centre penitenciari o si, per contra, ha de complir la condemna de sis mesos. El cas obre de nou el debat sobre la capacitat del sistema judicial per adaptar-se a trajectòries personals canviants i valorar, més enllà dels fets comesos, els esforços de reparació i reintegració social duts a terme posteriorment pels condemnats. El futur d’aquesta jove que diu haver canviat, i que vol dedicar la seva vida al món sanitari, queda a l’espera d’una decisió judicial clau.