Multa milionària a dues gestories

Publicat per Ignasi de Planell Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La Unitat d’Intel·ligència Financera d’Andorra (Uifand) ha actuat recentment amb contundència amb dues gestories radicades a Andorra la Vella. La primera, dirigida bàsicament a atendre el client francès, ha estat multada amb 900 mil euros. La segona, encarada a un públic més genèric, amb 600 mil. Totes dues per reiterades infraccions (administratives) molt greus relacionades amb el blanqueig de diners o valors estipulades en l’article 71 de la Llei que regula l’organisme supervisor. Ja han pagat la sanció en tots dos casos, però a partir d’estratègies diferents. La primera va satisfer l’import immediatament, mentre que la segona va interposar recurs sense èxit i ha acabat passant per caixa. No és la primera vegada que la Uifand es troba amb una situació similar (i no serà l’última) que obre un expedient en detectar irregularitats en una de les inspeccions rutinàries que efectua periòdicament a les empreses que ha de controlar. Ara bé, en aquesta ocasió la quantia de les multes dona la mesura de la gravetat del cas. Perquè no s’ha produït una mala praxi en un determinat aspecte, sinó que s’hauria comès més d’una infracció tipificada a la Llei. Tipificació que segmenta les il·legalitats entre persones físiques i persones jurídiques, com ha estat el cas de les assessories multades. Les vulneracions van des de l’incompliment dels procediments de control davant d’un “risc elevat de blanqueig o de finançament del terrorisme” o a no declarar les operacions sospitoses o a ignorar i posar través a les directrius del supervisor, fins a la comissió de tres infraccions greus en el termini d’un any.