Teatre
La jove companyia estrena l'espectacle 'AmoreAmores' a Sant Julià
La funció tindrà lloc el diumenge a les sis de la tarda
La Jove Companyia Nacional d'Andorra (JOCAND) presenta el nou espectacle AmoreAmores, una proposta escènica sorgida del taller de noves dramatúrgies conduït pel dramaturg Jaume Viñas. L'estrena tindrà lloc el diumenge a les sis de la tarda a la segona planta de la sala Sergi Mas i serà un esdeveniment gratuït.
La proposta busca trencar amb els formats convencionals i donar veu als neguits de la generació emergent, posant en relleu la complexitat de l’amor en temps dominats per la virtualitat, la pressió social i l’autoconfinament emocional.