Govern donarà les xifres dels preus de lloguers a l’AGIA

El Govern farà un recull de les estadístiques oficials sobre els preus de lloguer del Principat per tal d’acomplir amb el compromís d’entregar-los al Col·legi Professional d’Agents i Gestors Immobiliaris d’Andorra (AGIA). El document no estarà disponible fins a la tardor, quan es podrà disposar de les dades completes de totes les parròquies. Així ho va traslladar la ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, a la vicepresidenta i el secretari del col·legi, Sandra Cano i Jordi Ribó, en una reunió celebrada ahir al matí. Els representants de l’AGIA van reiterar, durant la trobada, la necessitat de disposar d’aquestes xifres. En resposta, Marsol els va explicar que de moment no s’han pogut entregar perquè falten les xifres oficials del comú d’Escaldes-Engordany.