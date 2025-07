Publicat per Redacció Creat: Actualitzat:

El funeral del nadó andorrà de 18 mesos mort a Punta Cana, a República Dominicana, se celebrarà finalment dilluns, tot i que inicialment estava previst per a diumenge. L’acte de comiat tindrà lloc l’església de Sant Pere Màrtir a la parròquia d’Escaldes-Engordany a les 17.30 hores. Els pares del nen ja es troben al Principat. La comunitat escaldenca està colpida per una pèrdua que ha impactat profundament la parròquia. Tant les autoritats locals com diversos col·lectius de la parròquia van expressar el seu suport i condol als pares

El nen d’Escaldes-Engordany d’un any i mig va morir el diumenge de la setmana passada, dia 20 de juliol, de manera sobtada mentre es trobava de vacances amb el seu pare i la seva mare a Punta Cana. El menor va començar a trobar-se malament durant l’estada a un hotel, motiu pel qual va ser traslladat immediatament a un centre hospitalari on va poder rebre atenció mèdica. Allà, els metges li van practicar diverses proves diagnòstiques i li van subministrar un medicament per intentar revertir la situació. Malauradament, tot i els esforços dels professionals sanitaris, només es va poder certificar la defunció. A falta d’una confirmació oficial, les notícies que arriben al nucli més proper al matrimoni fan referència a un virus.