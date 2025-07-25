Successos
Ferits lleu un home i una dona en dos accidents de moto
Els sinistres s'han produït a Andorra la Vella i a Santa Coloma
Una turista de 37 anys i un resident de 32 anys han resultat ferits lleus en dos accidents amb motocicletes implicades que s'han produït aquesta tarda a la parròquia d'Andorra la Vella. La policia ha informat que el primer sinistre ha tingut lloc a tocar de dos quarts de les quatre a l'avinguda Salou de la capital amb una moto de matrícula espanyola implicada. La passatgera de la motocicleta ha resultat ferida lleu.
Mitja hora després el cos de seguretat ha rebut l'avís per un accident a l'avinguda Enclar de Santa Coloma entre un turisme i una motocicleta, els dos de matrícula del Principat. El motorista, de 32 anys, ha resultat ferit lleu.