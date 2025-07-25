Successos
Ferit en una caiguda un operari d'obra a Andorra la Vella
L'accident ha ocorregut al voltant de la una del migdia
Un operari d'obra de la construcció ha resultat ferit en caure mentre treballava en un edifici al carrer del Consell General, a Andorra la Vella. L'home de 46 anys estava duent a terme diversos treballs al novè pis de la construcció, i, per causes que encara es desconeixen, ha caigut fins al vuitè pis, segons informa el cos de bombers. Aquest accident li ha provocat una lesió al turmell i els companys han avisat els bombers, a la una del migdia. El cos d'emergències s'hi ha traslladat amb ambulància i han hagut de baixar l'obrer amb la grua de l'obra. Una vegada a baix, ha estat traslladat a l'hospital, on és atès de la lesió.