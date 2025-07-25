Successos
Ferit un motorista en un xoc a l'avinguda Tarragona
L'home de 63 anys va ser traslladat a l'hospital
Un motorista de 63 anys va resultar ferit en un accident que es va produir ahir poc abans de les vuit del vespre, segons informa la policia. El sinistre es va produir entre la motocicleta que conduïa la víctima i un turisme, els dos amb matrícula del Principat, a la rotonda Josep Escaler de l'avinguda Tarragona d'Andorra la Vella.
El ferit, resident al país, va ser traslladat a l'hospital.