Successos
Detinguda per mossegar al braç a la parella
Els fets van passar en un pis d'Andorra la Vella la matinada de dilluns
Una dona resident de 23 anys ha estat detinguda per mossegar el braç de la seva parella durant una discussió. Els fets van passar la matinada de dilluns, quan a les 3.05 hores els agents van rebre un avís que hi havia una parella que s'estava discutint fortament en un pis d'Andorra la Vella. Quan els agents es van personar al pis, la discussió es va escalfar i la dona va mossegar el braç dret de la seva parella. Per aquest motiu la policia va detenir la jove, acusada d'agressió.