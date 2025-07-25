Successos
Arrestat un conductor amb 3,26 de taxa d'alcoholèmia
La policia ha controlat set persones per conduir en estat d'embriaguesa
Un conductor de 42 anys ha estat detingut aquesta matinada per donar una taxa d'alcoholèmia de 3,26 per litre de sang. La policia ha explicat que l'home, resident al Principat, va ser sotmès a un control específic perquè els agents van observar algun comportament que els va fer sospitar que podria circular sota la influència de begudes alcohòliques. El conductor ha estat controlat circulant en un turisme a les 4.45 hores a Sant Julià.
La policia, en el transcurs de la setmana, ha detingut a sis persones més per conduir sota els efectes de l'alcohol. Dilluns es va controlar a un jove resident de 24 anys per donar una taxa de 2,05 després de patir un accident de danys materials. Dimecres, els agents van arrestar un home resident de 56 anys amb una taxa d'alcoholèmia d'1,07, mentre que la matinada de divendres es van detenir fins a cinc persones. Entre aquestes una dona resident de 33 anys que va marcar 1,47 després de patir un accident de danys materials.
Controlats amb 1,9 grams de metamfetamina
Una dona i un home no residents de 33 i 48 anys, van ser detinguts dimarts per possessió d'una pastilla d'èxtasi i 1,9 grams de metamfetamina. Els fets es van produir a la frontera del riu Runer a les quatre de la tarda.
Dilluns també es va controlar un home no resident de 26 anys per possessió de 0,3 grams de cocaïna i 0,7 grams d'haixix. L'home va ser detingut en un control a la via pública al Pas de la Casa.