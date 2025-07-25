Frau
Alerta per estafes piramidals amb criptomonedes i viatges
Els delinqüents ofereixen inversions per guanyar diners i fer creuers sumant membres a les cadenes
El president d'Argentinos en Andorra, Marcelo Ponce, ha advertit en una publicació a les xarxes socials de missatges que des de fa pocs dies estan arribant a Andorra per diferents plataformes oferint inversions que són estafes piramidals. L'operativa consisteix a presentar l'entrada en un club per comprar criptomonedes o viatges com creuers amb petites quantitats de diners amb les quals es genera crèdit en la inversió feta i comissions aconseguint contactes que facin la inversió. La promesa dels delinqüents és que inicialment es guanyen 40 euros amb el primer contacte i es va augmentant fins a 200 si aquests contactes atreuen més inversors al club i els beneficis segueixen augmentant aportant més compradors dels productes.
Ponce remarca que es tracta de cadenes que poden semblar legals però que estan vinculades a empreses que no estan autoritzades a Andorra i que no tenen cap activitat comercial que puguin generar els suposats beneficis. I alerta que es tracta de delictes d'associació il·lícita i d'estafes per l'engany en la recaptació de diners sense cap fi determinat.
El responsable d'Argentinos en Andorra explica en el vídeo a xarxes socials que Colombianos en Andorra també té constància de l'arribada d'aquests missatges fraudulents a moltes persones i avisa que les comunicacions provenen de Carolina i Ingrid. La investigació que han fet des de les dues associacions ha servit per esbrinar que la primera s'allotja en un hotel del centre d'Andorra la Vella i la segona es comunica amb un mòbil amb número del Principat. Ponce assenyala que preveuen posar els fets en coneixement de la policia però que ja saben per situacions similars que és molt difícil arribar a fer una acusació formal contra les persones que estarien oferint l'estafa.
Marcelo Ponce assenyala que l'oferta als compradors potencials és entrar en un grup de subscriptors de criptomonedes que fa que millori el preu de la moneda digital. L'altra modalitat és pagar un viatge amb pagaments mensuals entrant en cadenes internacionals i ressalta que cap de les dues operatives seria un delicte però si l'ús dels diners que en fan perquè no hi ha activitats lícites al darrere. I recalca que les víctimes són persones amb molta necessitat que veuen una oportunitat de fer un creuer o de deixar de treballar guanyants més diners "perquè és molt cridaner i molta gent hi cau" en l'estafa.