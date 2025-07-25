Tecnologia

Actinn presenta la sisena edició del premi al projecte més innovador d'Andorra

Les candidatures es poden presentar fins al 17 d'octubre

Javier Morales (Tempus), Sergi González (Cluster Videologic), Eladi Llop (Universitat Europea-IMF), Joan Guixà (SinzerAD) i Ignasi Martín (ACTINN).

El clúster de la innovació i de les noves tecnologies d'Andorra, Actinn, presenta la sisena edició dels premis Actinn Awards. Emprenedors i startups podran registrar els seus projectes fins al 17 d'octubre. El dia 5 de novembre es faran les presentacions i una setmana més tard es comunicarà el guanyador. El premi té una dotació màxima de 4.500 euros, acompanyament i accés a la xarxa de contactes del clúster. El lliurament oficial del premi es farà dins del marc de les jornades INNTEC 2026.

