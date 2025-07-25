Tecnologia
Actinn presenta la sisena edició del premi al projecte més innovador d'Andorra
Les candidatures es poden presentar fins al 17 d'octubre
El clúster de la innovació i de les noves tecnologies d'Andorra, Actinn, presenta la sisena edició dels premis Actinn Awards. Emprenedors i startups podran registrar els seus projectes fins al 17 d'octubre. El dia 5 de novembre es faran les presentacions i una setmana més tard es comunicarà el guanyador. El premi té una dotació màxima de 4.500 euros, acompanyament i accés a la xarxa de contactes del clúster. El lliurament oficial del premi es farà dins del marc de les jornades INNTEC 2026.