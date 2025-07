Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El turisme ha registrat xifres a la baixa al juny pel descens important de la quantitat d'excursionistes, les persones que han vingut a passar unes hores al Principat, tot i la pujada dels turistes. El balanç del mes passat fet públic avui per Estadística indica que l'afluència total ha baixat de 922.933 visitants el juny del 2024 a 843.422 aquest any, un 8,6% menys que es concreta en 79.511 persones. La pèrdua d'excursionistes ha estat de 162.101, un 27% menys, en passar de 600.749 a 438.648, amb un 32,4% menys d'espanyols i un 22,4% menys de francesos. La reducció dels d'altres nacionalitats ha estat de gairebé la meitat, perquè dels 38.355 del juny anterior es baixa a 20.151.

El recull de dades mostra que Andorra ha rebut 404.774 estrangers que han pernoctat al país, un 25,6% per sobre dels 322.184 del juny anterior. L'augment frega el 40% en cas dels francesos, de 56.204 es passa a 78.552, que quasi igualen la pujada d'espanyols. Estadística detalla que aquests visitants han passat de 191.257 a 263.003 turistes, un 37,5% més en un any.

La tendència en el cas de les persones d'altres nacionalitats que s'han allotjat al país també és negativa, com amb els excursionistes, tot i que el descens és més moderat. Un 15,4% menys que correspon a la baixada de 74.723 a 63.219.

El perfil dels visitants del juny és de parelles, un 41% del total, amb edats entre els 45 i els 64 anys, i en un 65% dels casos han vingut atrets per les compres. La segona motivació ha estat la natura, per a un 12,3% del total, qeu creix fins al 28,5% en el cas dels que han fet nit al Principat. La pernoctació mitjana ha pujat a 2,6 pel 2,5 del juny del 2024, i en el cas dels espanyols és de 2,7. Els hotels han sumat 542.264 estades de turistes i Andorra la Vella ha acumulat 280.965 pernoctacions.

L'entrada de vehicles baixa un 0,5%

El fluix de vehicles per les fronteres ha disminuït un 0,5% al juny, en passar de 346.068 l'any passat a 344.167 aquest any, segons publica Estadística. La reducció ve marcada pels vehicles que han travessat la frontera amb Espanya, que han caigut un 1,1%, amb un total de 233.939. Les xifres de la frontera amb França han augmentat lleugerament durant el mes passat en un 0,7%, que correspon a 109.497 turismes i 731 camions.

L'evolució de l'entrada de vehicles d'aquest any registra un descens superior, amb un 2,4% menys per la baixada de 2 milions a 1,99, segons detalla l'informe. Les dades acumulades només són positives per al flux de turismes des d'Espanya, un 2,1% d'increment, i en el total d'arribades pel riu Runer, un 0,8% més que es concreta en 1.396.945 vehicles. La caiguda per la frontera francoandorrana és del 9% en els primers sis mesos de l'any, en passar de 655.397 vehicles a 596.172, segons indica el departament d'Estadística.