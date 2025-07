El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimat el recurs d’empara presentat per la família del jove enxampat a la frontera amb 500 grams de CBD, la substància no psicotròpica de la marihuana. Aquesta resolució posa punt final al recorregut judicial dins del Principat i obre la porta a una possible apel·lació davant el Tribunal Europeu de Drets Humans, una via que la família ja preveu activar.

El cas va esclatar l’octubre del 2023 i va portar el jove a passar 13 mesos en presó preventiva. La condemna inicial de Corts va ser de quatre anys de presó –divuit mesos ferms i la resta condicional–, una multa de 3.000 euros i l’expulsió del país durant set anys. Posteriorment, el Tribunal Superior va rebaixar la pena a tres anys, amb 12 mesos ferms, una multa de 500 euros i una expulsió de cinc anys.

“Ja esperàvem aquest resultat, però era el pas necessari per poder anar a Estrasburg” Mercedes Chamorro, Mare de l’encausat

El recurs al TC al·legava que, durant el judici a Corts, es van vulnerar drets fonamentals com el dret a la defensa i a la imparcialitat judicial. Segons la representació del noi, la presidenta del tribunal hauria impedit que diversos testimonis declaressin que havien adquirit lliurement el mateix producte en establiments andorrans, un punt clau de l’estratègia de la defensa, que pretenia demostrar un error de prohibició, és a dir, la ignorància justificada sobre la il·legalitat de l’acte.

“La justícia ha dictat una sentència per tapar les vergonyes d’Andorra” Mercedes Chamorro, Mare de l’encausat

La presidenta del tribunal va justificar l’exclusió d’aquests testimonis al·legant que admetre haver adquirit el producte podria suposar una autoincriminació. El TC va considerar que el tribunal va actuar correctament, ja que es va oferir a l’advocat defensor la possibilitat de reformular les preguntes per evitar aquest risc, una opció que el lletrat va declinar adduint que el seu argument ja havia quedat prou exposat.

La defensa també va denunciar que aquest bloqueig probatori implicava un biaix favorable cap al Ministeri Fiscal, a qui acusava d’una participació excessiva i d’interferències durant la testifical. El Constitucional, però, va concloure que no hi ha indicis que evidenciïn parcialitat per part de la presidenta del Tribunal de Corts.

Un altre dels elements destacats del recurs era una conversa mantinguda entre el tribunal i la fiscal durant una pausa de la vista, a la qual la defensa no va ser convidada. El TC apunta que aquest fet hauria d’haver estat denunciat en el moment processal oportú mitjançant els mecanismes pertinents, cosa que no es va fer, i per tant escapa del seu àmbit d’actuació.

Paral·lelament, el TC també es va pronunciar sobre el debat al voltant dels possibles usos medicinals del cànnabis. A la resolució, va remarcar que la literatura científica deixa clar que el consum de THC “és notòriament perjudicial per a la salut”, i afegeix que “és inqüestionable” que el producte trobat en possessió del recurrent és considerat una droga tòxica segons convenis internacionals i que, per tant, “és perjudicial per a la salut perquè conté THC”, i no es pot considerar lícit segons la legislació.

Lluitar fins al final

La mare del condemnat, Mercedes Chamorro, va explicar al Diari que “ja esperàvem aquest resultat, però era el pas necessari per poder anar a Estrasburg”. Visiblement indignada, va afirmar que el cas “demostra que la política està per sobre dels interessos dels ciutadans, i que la justícia ha dictat una sentència per tapar les vergonyes d’Andorra”. Per demostrar la innocència del seu fill, va assegurar: “Gastarem tots els diners que calgui, encara que hàgim d’hipotecar les nostres cases”.