Obre el nou pàrquing al Fener amb 800 places i tres entrades

L’aparcament pertanyent al complex comercial EO! Andorra ubicat al Fener va obrir ahir durant el matí. El pàrquing, segons van poder informar els promotors del projecte, disposa d’un total de 800 places, una part de pupil·latge i l’altra d’accés amb tiquet horari. L’espai consta, a més a més, de fins a tres entrades per poder accedir al recinte de l’aparcament.

L’aparcament EO del Fener, ahir.Fernando Galindo

Pel que fa al complex comercial, l’edifici està força avançat. Ubicat on durant dècades hi va haver un aparcament públic, la zona serà un espai molt particular en què es combinaran diverses propostes. Estarà marcat pel verd tant en els sostres de les construccions com en els vials de vianants que creuaran el complex.

En els edificis que ja tenen forma, hi haurà el nou híper E.Leclerc i diverses zones de botigues. També hi haurà edificis d’habitatges i zones enjardinades. El que més crida l’atenció és que tots els sostres de les construccions del complex estaran coberts de jardins.