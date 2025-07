Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Govern va aprovar ahir la inclusió definitiva de CATSA, juntament amb la fàbrica de tabacs Reig i Cal Rafeló, a l’inventari general del patrimoni cultural d’Andorra. Els tres edificis passaran a formar part de la secció segona com a béns immobles inventariats (BI). Així ho va informar el ministre de Medi Ambient, Agricultura i Ramadera, Guillem Casal, com a portaveu de l’executiu en la roda de premsa posterior al consell de ministres. Les construccions permeten llegir un segle d’història del tabac al Principat, motiu pel qual se’n busca preservar els valors arquitectònics, històrics, culturals i identitaris. Aquesta aprovació culmina el procés administratiu per a la protecció patrimonial d’aquests edificis que es va engegar a l’abril.