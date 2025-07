Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les consultes sobre habitatge protegit -que engloba l'habitatge a preu assequible i els habitatges de protecció pública- s'han enfilat fins a les 266, un 22% del total de consultes rebudes a l'Institut Nacional de l'Habitatge (INH) durant el primer semestre, que han estat 1.213. La xifra total representa un 74% de les consultes rebudes el 2024, i un 20% superiors a les del primer semestre del 2024. Els dubtes sobre l'habitatge a preu assequible continuen sent el primer tema de consulta a causa de la posada en marxa del registre de sol·licitants d'habitatges a preu assequible l'abril del 2024 i de la publicació de les primeres ofertes públiques d'habitatges a preu assequible.

Les preguntes més habituals dels ciutadans estan relacionades amb dubtes sobre requisits i informació a presentar per poder accedir a un habitatge protegit, o la documentació a aportar per als ajuts de l'administració pública en matèria d'habitatge, que suposen un 18%, apunta l'INH. L'actualització de les rendes dels contractes d'arrendament (16%) i la pròrroga del contracte d'arrendament (15%), també són altres temes de consulta.

Tipus d'usuaris

La majoria de les consultes que ha rebut l'INH entre el gener i el juny d'enguany provenien de persones arrendatàries, un total del 44%. El 20% de les persones que han trucat són propietàries d'edificis o d'habitatges. Les immobiliàries, gestories, particulars o bé, d'altres departaments de Govern, han suposat el 36% de les consultes. Pel que fa al gènere, un 53,4% són dones i un 46,6% homes.

Balanç del programa d'avals

Durant el primer semestre del 2025, l’INH ha atès 73 consultes en relació amb els requisits i la documentació que cal presentar per accedir al programa extraordinari d’avals per comprar un habitatge per a residència habitual i permanent. Des de l'inici del programa, l'Institut ha rebut un total de 278 consultes i des de la publicació del decret, l’entitat ha rebut 14 sol·licituds per part de 26 persones, de les quals 11 són resolucions favorables, una desfavorable i dues renúncies.