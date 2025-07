Una jove condemnada per maltractar a l’exparella demana una segona oportunitat

Publicat per Rúben Lemos Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La sala penal del Tribunal Superior ha celebrat avui la vista de recurs d'una jove condemnada per diversos delictes violents, com lesions doloses amb arma i maltractaments en l’àmbit domèstic. Els magistrats han escoltat els arguments de la fiscalia i de l'advocada de la defensa, que ha centrat la seva estratègia en les circumstàncies personals i l’evolució de l’acusada.

La Fiscalia ha afirmat que existeix una "tendència a la repetició dels fets delictius", ja que un dels delictes es va cometre només cinc mesos després d’una detenció anterior. Per aquest motiu, s’ha argumentat en contra d’una revocació de la condemna. A més, el Ministeri Fiscal ha recordat que, tot i que la semi llibertat no està descartada, els delictes majors queden exclosos de la possibilitat d’indult.

Tanmateix, la lletrada ha qüestionat aquesta visió. Segons el seu argumentari, no s’han tingut prou en compte les circumstàncies personals i socials de la condemnada en el moment dels fets. La defensa ha remarcat que la relació amb la persona afectada era “altament tòxica, basada en la interdependència” i que els fets es van produir quan la jove tenia només 18 anys. I ha destacat que la processada també havia denunciat anteriorment per maltractaments al denunciant, per la qual cosa la defensa sosté que ella també ha estat víctima dins aquesta relació.

L’equip psicològic que atén la jove ha informat al Tribunal Superior que hi ha hagut una evolució positiva en el seu comportament i un procés de maduració. La condemnada estudia un grau universitari a Sabadell amb l’objectiu de convertir-se en infermera i treballa com a auxiliar d’infermeria. “No s’estan considerant les circumstàncies individuals ni l’esforç de reinserció. Si el sistema judicial actua de manera automàtica, sense valorar els canvis, com volem que la ciutadania hi confiï?”, ha qüestionat l’advocada defensora.

L’acusada ha intervingut en la vista i ha afirmat que "m’angoixa la idea d’anar a la presó. He tingut un canvi de maduresa. Tothom es mereix segones oportunitats".