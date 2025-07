Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El grup de rescat de muntanya dels bombers ha mobilitzat l'helicòpter per rescatar un toro als Clots de la Tora, a Escaldes. L'animal, que pateix una malaltia i no podia baixar caminant fins a baix, ha estat localitzat, valorat i sedat pels veterinaris. Posteriorment, ha estat traslladat fins a una zona segura on l'han pogut atendre. L'actuació, duta a terme aquest matí, ha necessitat la coordinació dels bombers, els banders, l'equip de l'helicòpter i el servei de veterinària del ministeri de Medi Ambient i Sostenibilitat. "Una actuació complexa que posa en valor el treball conjunt entre cossos especialitzats, el coneixement del medi i el compromís amb el benestar animal", explica el cos de bombers a través de les xarxes socials. Bombers també recorda que davant qualsevol situació d'emergència relacionada amb rescats, cal trucar al 118.