Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La despesa sanitària pública del 2024 va ascendir a 221,34 milions d'euros, el que representa un creixement del 13,9%, 27 milions, en comparació amb els 194,31 milions del 2023, segons publica Estadística. El total correspon a la despesa finançada per la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) pels reemborsaments de la branca general, la generada pel Servei Andorrà d'Atenció Sanitària (SAAS) i la resta de despeses en matèria de salut pública de l'administració central i local. La distribució de la despesa sanitària per càpita es va enfilar a 2.542 euros, i un any abans havia estat de 2.283 euros. El servei indica que el total de la despesa pública en salut representa un 18,8% del global liquidat per les administracions l'any passat, set dècimes més que durant el 2023, i correspon a un 5,9% del PIB.

L'informe detalla que l'augment de la despesa en sanitat està encapçalat pel 15,6% dels serveis mèdics generals a pacients externs que passa de 52,4 milions a 60,7. L'any passat a més es va registrar una pujada d'un 12,6%, 13,5 milions més, en serveis hospitalaris generals, especialitzats, centres de maternitat i residències de la tercera edat fins arribar a 120,5 milions. I la xifra dedicada a productes, estris i equip metges es va incrementar de 21,85 a 23,62 milions, un 8,1% més.

Els diners destinats a sanitat al Principat es van repartir en 147 milions en transferències corrents, pels 131 de l'any anterior; 41,3 milions per a despesa de personal, pels 37 milions del 2023; les despeses de béns corrents i serveis van passar de 22,5 a 27 milions; la inversió real de 2,4 a 5,4 milions; i les transferències de capital, van baixar d'un milió a la meitat, segons especifica Estadística.