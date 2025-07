Publicat per Blanca Castellví Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

La branca sanitària de la Unió Sindical d’Andorra (USdA) es mostra preocupada per les retallades ja anunciades pel cap de Govern, Xavier Espot, previstes de cara a l’any vinent amb l’objectiu de “contenció pressupostària”. Unes inquietuds a què va respondre el ministre portaveu, Guillem Casal, a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres amb un missatge de tranquil·litat. Casal va assegurar que el Ministeri de Salut tindrà en compte la situació del sector a l’hora d’elaborar el pressupost “sabent la importància del conveni col·lectiu” per als professionals sanitaris. El portaveu va curar-se en salut i destacar que, en cas de no ser possible i haver-se d’efectuar retallades, es donarien explicacions, tot i que “no em consta una situació contrària”, va afirmar Casal.