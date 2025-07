Accident entre una moto i un turisme a l'entrada del túnel de la Tàpia direcció Espanya

El xoc s'ha produït just abans de l'entrada del túnel de la Tàpia.Lector

Una motocicleta i un turisme han patit un accident just abans de l'entrada del túnel de la Tàpia direcció Espanya. La topada s'ha produït poc abans d'un quart de cinc de la tarda, i provocava que un dels dos carrils d'entrada al túnel estigués parcialment tallat, tot i que aquest fet, segons apunta mobilitat, no ha provocat retencions. Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat agents de la policia i una ambulància. Es desconeixen el nombre de ferits i les causes de l'accident.