El Superior avala el traspàs de clients de BPA a Vall Banc

La sala administrativa del Tribunal Superior ha rebutjat la petició d'antics clients de BPA que demanaven l'anul·lació de la migració de clients de l'entitat intervinguda el 2015 a Vall Banc. Els magistrats avalen el procés de traspàs de comptes que va fer l'Agència de Resolució d'Entitats Bancàries (AREB) i confirmen la sentència del novembre del 2024 on el Tribunal de Batlles desestimava la demanda dels recurrents. El procediment judicial es va iniciar per la desestimació per silenci administratiu de la sol·licitud presentada pels recurrents el 22 de juliol del 2020, que la sala administrativa considera "ajustada a dret i als fins que legitimen l'activitat administrativa", segons recull la sentència feta pública avui.

Els clients reclamaven que si els actes de l'AREB sobre el traspàs de comptes "no són nuls, són anul·lables" i al·legava que no eren ferms perquè es feien en el marc del procediment de resolució bancària de BPA que assenyalen no havia finalitzat i "s'estaven duent a terme les migracions i bloquejant posicions de clients no traspassables". Els recurrents argumentaven que mai s'havia notificat "ni el procediment emprat per a discriminar clients, ni l'AREB els hi ha notificat als accionistes i creditors" i que el mètode emprat per PwC per seleccionar els clients "traspassables o no traspassables no respon a criteris professionals i objectius".

L'AREB va respondre a la reclamació al·legant que el traspàs de clients no és un acte separat de la resta sinó que forma part de les seves resolucions i que els fets succeïts a l'entorn de BPA, com la nota del FinCEN, el bloqueig de l'operativa del banc o la intervenció justificaven les actuacions. I afegeix que hi ha sentències judicials que avalen la resolució de BPA i consideraven justificada la manca de viabilitat de l'entitat intervinguda, i que les decisions de l'AREB s'emparen en la llei 8/2015.

L'agència de resolució explica que es va crear l'entitat pont Vall Banc per separar els actius procedents de BPA dels quals es podia justificar l'origen dels fons. I que les successives resolucions de migració de clients són actes que esdevenen ferms si no es recorren en els terminis fixats i es van fer "seguint criteris objectius i imparcials basats en la normativa de blanqueig de capitals".

La sala administrativa exposa que la petició dels recurrents no era sobre "la nul·litat d'uns actes administratius concrets i determinats, sinó d'un procediment" i que en qualsevol impugnació s'han de concretar les disposicions que es volen recòrrer. I ressalta que el traspàs de clients es va anar publicant al BOPA i en contra de les quals "no van interposar recurs". Els magistrats afirmen que ja s'han pronunciat en causes de clients amb comptes que no van ser considerats "traspassables" per no acreditar l'origen dels fons i també el Tribunal Constitucional avalant els procediments seguits per l'AREB. La sentència afirma que els recurrents a més de no especificar els actes invoquen causes per a la nul·litat que no encaixen en cap dels supòsits legalments previstos".