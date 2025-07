L'assessorament per implementar la plataforma del cens de població costa 51.205 euros

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

El comú d'Encamp ha aprovat adjudicar l'assessorament previ a la implantació de la nova plataforma de gestió del cens de població per 51.205 euros. L'empresa adjudicatària ha estat Agtic Andorra, SLU, segons publica aquest matí el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA). L'import per a cada comú és de 7.315 euros, i la plataforma ha de servir per gestionar el cens de població i el cens electoral dels comuns d'Andorra.