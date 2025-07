Publicat per Àlex Ripoll Creat: Actualitzat:

La firma final entre el Govern i els funcionaris per tancar l’augment salarial prevista per a demà ha caigut a última hora. Segons confirmen fonts sindicals, el ministre de Funció Pública, Marc Rossell, hauria fet una ronda de trucades aquest matí als líders sindicals per informar-los que hi ha hagut un error d’interpretació en la proposta escollida i que, per tant, la trobada de demà servirà per exposar-lo i plantejar nous escenaris.

La reacció dels sindicats ha estat negativa, al·legant que “no creiem possible que les 15 o 20 persones que érem a la reunió haguem interpretat malament el mateix punt”. Sigui com sigui, la negociació sindical, que hauria d’haver finalitzat al juny segons les previsions inicials del Govern, s’allargarà una setmana més i arribarà, com a mínim, fins a finals de juliol.