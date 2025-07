El projecte per a la construcció de 30 pisos de lloguer a preu assequible a la Massana es consolida com una de les iniciatives més destacades del pla d’habitatge del Govern. Amb un cost estimat d’entre 6 i 7 milions d’euros, la promoció es desenvoluparà sobre un terreny de 2.394 m² cedit pel Comú de la Massana i hauria d’estar finalitzada a finals del 2027.

“Volem veure si [la prova publicoprivada] pot agilitzar la resposta a la demanda d’habitatge” Xavier Espot, Cap de Govern

Segons va explicar el cap de Govern, Xavier Espot, es tracta d’un projecte que neix de la col·laboració entre institucions amb “l’única condició que els pisos siguin destinats a habitatge social o assequible”. A més, Espot va destacar que el model escollit serà, per primera vegada, una prova pilot de col·laboració publicoprivada, a través d’una concessió que “si no funciona, optarem pel model públic-públic com al Cedre, però volem veure si aquesta via pot agilitzar la resposta a la demanda d’habitatge”.

“Govern garantirà el cobrament del lloguer i oferirem una concessió de fins a 70 anys” Conxita Marsol, Ministra d’Habitatge

Per part del Comú, la cònsol major Eva Sansa va insistir en la funció social doble del projecte. “No només augmentem el parc de pisos assequibles, sinó que també millorem la mobilitat entre l’Aldosa i el nucli de la Massana amb un ascensor i una passarel·la que beneficiaran tota la ciutadania”, va expressar.

La ministra d’Habitatge, Conxita Marsol, va confirmar que el concurs públic per a la concessió es publicarà a finals de setembre i va detallar les garanties que el govern oferirà per atraure inversió privada. “Des de l’ACODA i la CEA ja fa temps que ens demanen aquestes inversions publicoprivades; ells també volen col·laborar”, va detallar, tot afegint que “Govern garantirà el cobrament del lloguer i oferirem una concessió de fins a 70 anys. Això permetrà als privats amortitzar la inversió i fer viable el projecte”. Marsol també va indicar que el preu del lloguer es mantindrà dins dels criteris establerts pel parc d’habitatge assequible, tot i que podran fer-se ajustos menors. Sumant-hi els 70 pisos del projecte Ribasol a Arinsal, la parròquia comptarà amb un centenar d’habitatges assequibles, que es “tradueix a millorar la qualitat de vida de la ciutadania”, va conlcoure Espot.