Publicat per Àlex Ripoll Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Els membres del comitè d’empresa de Coopalsa han denunciat el que consideren pràctiques abusives per part de la companyia. Segons expliquen, l’empresa estaria oferint hores extres als conductors que acceptin fer horaris partits, una maniobra que qualifiquen de “joc brut”. Un dels representants sindicals, Nicolás Sarmiento, assegura que aquestes promeses són buides, ja que, a la pràctica, els treballadors no estarien fent les hores extres, perquè no n’hi ha, i en conseqüència no estarien rebent els diners corresponents.