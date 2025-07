Campanya informativa per "provocar un canvi de percepció" sobre la recollida selectiva

Publicat per Agències Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Amb l'objectiu de "provocar un canvi de percepció" de la ciutadania sobre la recollida selectiva i fer valdre el reciclatge, el ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Ramaderia ha obert un concurs per trobar una empresa que faci una campanya de comunicació per incidir en aquesta sensibilització. Les empreses interessades a prendre part en aquesta convocatòria pública nacional tenen de marge fins al 5 de setembre per presentar les seves ofertes.

Segons informen fonts de l'executiu, al llarg del temps s’han dut a terme diverses campanyes de sensibilització i bones pràctiques ambientals centrades principalment en la correcta segregació dels residus. Aquestes accions s'han endegat tant per part dels comuns com del Govern. Però constaten que malgrat "els esforços que es destinen des de l’administració pública, encara resta una component important de creences populars que s’ha de desmitificar amb relació a aquest tema" i és en aquest sentit en què vol incidir l'acció que ara es vol impulsar.

En el balanç sobre la gestió dels residus duta a terme el 2024, el titular de Medi Ambient, Guillem Casal, va celebrar que "ja es porten dos anys situant-nos en el 50% dels residus reciclats". Però també va reconèixer que cal incidir en l'increment del reciclatge. I és que malgrat que la feina feta en la darrera dècada ha permès "una popularització de la recollida selectiva", que ha portat a "reciclar més i recollir cada cop una mica millor", també cal assenyalar que s'està donant un cert "aplanament" de la tendència, amb la qual cosa el ministre va reivindicar que cal "introduir noves maneres de reciclar i noves maneres que permetin sensibilitzar la ciutadania al voltant d'aquesta situació".