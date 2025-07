Alerta taronja per tempestes violentes a partir del migdia

Publicat per Redacció Andorra la Vella Creat: Actualitzat:

Les tempestes anunciades per avui seran més intenses del previst inicialment i l'avís groc d'ahir s'ha convertit en taronja, segons informa el Govern. L'executiu destaca que Protecció Civil ha activat una prealerta "per fenòmens violents" pel pas d'un front que deixarà tempestes a partir del migdia amb activitat elèctrica i puntualment calamarsa. L'episodi serà més fort entre les 12 i les 15 hores amb intensitats que deixin "entre 25 i 30 mm en 30 minuts" i afectarà tot el Principat, segons el Servei Meteorològic.

L'avís groc estarà actiu des de les 15 a les 18 hores i s'esperen pluges intermitents fins a primeres hores de la nit. Meteorologia indica que les precipitacions aniran acompanyades d'un descens de les temperatures, ja que les màximes no superaran els 21 graus.

Protecció Civil recomana evitar les sortides a l'exterior de persones dels col·lectius més vulnerables, com padrins, nens petits i persones amb discapacitat. El consell per a la població en general és no fer desplaçaments innecessaris i extremar la precaució al volant quan s'hagi d'agafar el vehicle, i es recorda als vianants que s'han allunyar de rius, rierols i ponts "per possibles crescudes sobtades".

El servei de gestió d'emergències demana a més assegurar els objectes dels balcons i terrasses que puguin caure pel vent, tancar portes i finestres, abaixar les persianes, limitar les activitats a l'exterior en zones de muntanya i buscar refugi si llampega.